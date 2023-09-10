İzmir’de omuz omuza kurtuluş coşkusu

Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, dün düzenlenen etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. Kentte, siyasi parti temsilcileri, kortejde kol kola yürüyerek beraberlik mesajı verdi.

BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI

İzmirliler Zafer Yürüyüşü için sabah saat 09.00'da Basmane Polis Merkezi önünde toplandı. Daha sonra Türk Ordusu'nun İzmir'e giriş güzergahı olan Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerinden 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı ile yürüyen İzmirliler Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Bando eşliğinde yürüyen kortejin geçişi sırasında yol kenarında toplanan ve binaların pencerelerine çıkan bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak İzmir'in kurtuluşunu kutladı. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Sonrasında protokol İzmir Valiliği'ndeki etkinliğe geçti.

HÜRRİYET VE BAĞIMSIZLIK

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve telgrafların arzından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentin düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili konuşma yaptı. Soyer, "9 Eylül İzmir ve ülkemiz için sadece önemli bir tarihi gün değil, aynı zamanda hürriyet ve bağımsızlık öyküsünün miladıdır. Atalarımızın özgürlük aşkı ve inancı, bize Cumhuriyetimizin kapısını araladı. İşte bu yüzden İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. Atalarımız canlarını vererek, bu toprakları bize miras bıraktı" dedi.

VALİ ELBAN BİRLİKLERE KUR'AN-I KERİM VE BAYRAK TAKDİM ETTİ

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı etkinlikte, temsili olarak atlı süvari birlikleri Konak'tan İzmir Hükümet Konağı'na doğru giriş yaptı. İzmir Valiliği binasının balkonuna çıkan iki asker hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını burada göndere çekti. İzmir Valisi Süleyman Elban atlı süvari birliklerinin komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de plaket verdi.