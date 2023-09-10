Karabağ’da sözde seçime Dışişleri’nden kınama

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda sözde seçimler düzenlendi. Türkiye bunun barış görüşmelerini baltalamaya yönelik hareket olarak algılandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde "gayrimeşru Ermeni güçleri"nin kontrolündeki topraklarda düzenlenen "sözde seçimler"le ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimler bölgede uluslararası hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürüdür. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AGİT ilkeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlâlidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmelerinin sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz. Türkiye, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlalini teşkil eden bu gayrimeşru seçimi tanımamaktadır."