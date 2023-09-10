Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan büyük parça koparacak mı?

Meral Akşener çok kızdı ve ortalığı kızıştırdı.

'Büyükşehirleri kaybetme' pahasına, ittifaksız seçime girip, Ankara ve İstanbul'da da aday çıkarmayı düşündüğünü söyleyen Meral Akşener, ortalığı çok kızıştırdı.

Siyasi kulislerde, Meral Akşener'in, CHP ile işbirliği için açık bıraktığı kapıyı kapattığı ANCAK KİLİTLEMEDİĞİ konuşuluyor.

Bu bağlamda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "yerel seçimlere ittifaksız" girilmesine ilişkin karar açıklamak için 13 Eylül'de GİK'i toplayacak.

İYİ Parti GİK'ten sürpriz bir karar çıkmayacağı ve Akşener'in kararının parti kararı haline gelmesi bekleniyor.

Eylül'ün 13'ünde dananın kuyruğu kopar mı? Merhum Süleyman Demirel'in, 'siyasette 24 saat uzundur' sözünü unutmamak lazım.

AKŞENER NEDEN KIZDI?

26 Ağustos'ta AFYONKARAHİSAR'da CHP ile işbirliği kapısını açık bırakan Meral Akşener'in aradan beş gün geçtikten sonra daha da sertleşmesinin, CHP'ye açık bıraktığı kapıyı kapatmasının arka planı belli oldu.

31 Mart 2024 yerel yerel seçimlere ittifaksız girme kararını açıklayan Akşener'in daha önce, büyükşehirlerde CHP ile işbirliği yapma eğiliminde olduğu ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalara kızarak, daha da sert çıkışlar yaptığı ve yaptırdığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Ankara ve İstanbul'da dominant parti CHP'dir. Vermem ' havasındaki açıklamasına ve Mansur Yavaş'ın, 'CHP'den aday olacağım' diyerek, İYİ Parti'nin OYUN PLANINI BOZMASINA

Meral Akşener'in çok kızdığı öğrenildi.

İYİ parti kulislerine göre, Meral Akşener daha önce CHP ile büyükşehirlerde işbirliği yapma eğilimindeydi.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'DOMİNANT PARTİ CHP' ve Mansur Yavaş'ın 'İYİ Parti yerine CHP'den aday olma' açıklamaları nedeniyle açık kapı kapatıldı.

CHP'de "Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı aday çıkarmaz" beklentisi hakimdi.

Akşener, son verdiği röportajda, ittifaklara tamamen kapıları kapatıp, Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı. CHP karıştı, ortalık kızıştı.

İYİ Parti kurmaylarının bazıları, Akşener'in Ankara ve İstanbul dahil kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıklamasının, muhalefet cephesinde, özellikle de CHP'de yerel seçim hesaplarının değişmesine yol açacağını belirtiyorlar.

CHP'nin, Afyon'da verilen mesajları doğru okuyamadığı gösteriliyor.

Akşener'in Afyonkarahisar'da bazı yerlerde işbirliği olabilir derken, kastettiği Ankara ve İstanbul'du.

Kılıçdaroğlu ve Yavaş açıklamalarıyla, bir anlamda İYİ Parti'ye hareket alanı bırakmadılar ve 'İYİ Parti cepte' diye düşündükleri ortaya çıkınca, Meral Akşener'ın sert açıklaması geldi.

İTTİFAKSIZ GİRİŞİN SONUÇLARI

İYİ Parti'de 13 Eylül GİK kararından sonra, yeniden ittifak masasına dönülmesi zor mu olacak, konusu enine boyuna değerlendiriliyor.

Zor görünse de, CHP ile İYİ Parti arasında, gizli pazarlıklar Kasım ayına kadar muhakak sürecektir.

Ankara ve İstanbul'u kaybetme korkusu yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'dan bu sefer Meral Hanım, büyük parçayı koparacak pozisyonda.

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partiye en az CHP'nin elinde olan iki büyükşehir ve Ankaraİstanbul- İzmir'den güçlü ilçe belediye başkanlıklarını vermek zorunda, deniyor.

Mansur Yavaş, 'CHP'den aday olacağım' demeseydi İYİ Parti'den aday olabilirdi. Anlaşma olursa, İYİ Parti'den olur.

Bunu İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in TV'de açıkça söylediği ifade ediliyor.

Kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki ay perde arkasinda var olacağı ve 5 Kasım'da yeniden CHP genel Başkanı olduktan sonra da, Meral Akşener'e Adana, Antalya, İzmir'den ikisini veya birini, büyük ilçeleri vermesinin söz konusu olacağı ağırlıklı olarak konuşuluyor.

3'ÜNCÜ YOL ARAYIŞI

CHP ile İYİ parti arasında, perde gerisi pazarlıklar kadar, Meral Akşener'in partisine siyasette yer arayışı da enine boyuna tartışılıyor.

Meral Akşener - İP, 3'üncü yol da başarılı olabilir mi?

Siyasette Meral Akşener, nereyi boş gördü de o yere oturmayı planladı, acaba?

Akşener'in, 3'ÜNCÜ YOL sözlerine bakarsak, gözünün CHP'nin Atatürkçüleri ve ulusalcıları bir kenara iterek, "Boşalttığı" alana yönelme eğilimi içinde olduğu anlaşılıyor.

Yani, Deniz Baykal çizgisine.

Belli ki, Ege, Marmara'nın iç bölgelerinde artan oylarına bakıp, CHP'den kaçan oyları toplayacağını düşünüyor.

Meral Akşener "merkez sağ" hayalı kuruyor. Herhalde farkında değil, merkez sağ dolu.

Başkan Erdoğan ve Cumhur ittifakı toplumun büyük çoğunluğunu kapsayıcı ve dönüştürücü bir siyaset anlayışının temsilcisi.

Başkan Erdoğan - AK Parti, hem merkez sağı, hem muhafazakar, dindar kitleleri içinde barındırıyor.

AK Parti ve MHP milliyetçi, muhafazakar, demokrat alanı domine ediyor.

Bu alana Akşener'in giremeyeceğini, son 14-28 Mayıs seçimlerinde gördük.

Gizli anketlerde, oyu yüzde 6'larda dolaşıyordu. Seçim sonu, yüzde 9.8 çıktı. Artışta, CHP'lilerin stratejik oy verdiği gözlendi.

Nitekim, seçimden sonra yapılan bir ankette, İYİ parti'nin yüzde 6'lara düştüğü görülüyor.

'CHP'nin kuyruğundan kopuyoruz' diyen Meral Akşener, gerçekten bunu yapabilir mi?

SONUÇ

Meral Akşener, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklama ile Milli ve yerli muhalefet olma fırsatını kaçırmıştı.

Bakalım, 13 Eylül'de CHP'nın kuyruğundan kopma başarısı gösterebilecek mi? Yoksa, HDP - CHP'nin kuyruğuna TEKRAR takılacaklar mı?

İYİ PARTİ'NİN

HIZLA BÖLÜNME

VE TABELA PARTİSİ

DURUMUNA DÜŞMEKTEN

KURTULMA SÜRECİNİ 13

EYLÜL GİK TOPLANTISI

BELİRLEYECEK.

MERAL AKŞENER

İÇİN 13 EYLÜL

KÖPRÜDEN ÇIKIŞIN SON

KAVŞAĞIDIR.