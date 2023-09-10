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Haberler Politika MHP’li Semih Yalçın: İP yine CHP’nin kuyruğuna takılacak

MHP’li Semih Yalçın: İP yine CHP’nin kuyruğuna takılacak

HABER MERKEZİ
MHP’li Semih Yalçın: İP yine CHP’nin kuyruğuna takılacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yerel seçimler ve partideki kongreler sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. CHP'nin bölücü örgütler tarafından istismar edilebilecek bir partiye dönüştüğünü vurgulayan Yalçın, İYİ Parti'yi ise "CHP'nin bir numaralı suç ve kader ortağı" olarak tanımladı. CHP ve İYİ Parti'nin yeniden pazarlık içine giresuç ceğini vurgulayan Yalçın, "Ankara'da olmazsa İstanbul'da İP, yine küçük çıkarlar karşılığında CHP'nin kuyruğuna takılacak veya muhalif particiklere yamanacaktır. İlerde görülecektir ki bir tane il, iki tane ilçe belediye başkanlığı için İP'in bütün haysiyeti muhalefet limanının gümrüğünde ihaleye çıkarılacaktır" yorumunu yaptı.
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