Çelik Kınık’ta hasat festivaline katıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir programı kapsamında bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Kınık ilçesinde düzenlenen 7. Hasat Festivali'ne katıldı. Festivalde konuşan Çelik, "İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de Hasat Festivalinin gerçekleşmesi de başka, güzel bir anlam taşıyor. İzmir'in Kurtuluşu İstiklal mücadelemizin taçlanmasıdır. 101 yıl önce zaferin gerçekleştirdiğimiz günden beri, Cumhuriyet'in güçlenmesi, demokrasimizin gerçekleşmesi için hep beraber koşturuyoruz" dedi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, festivalin sonunda Çelik'e hediye takdim etti.