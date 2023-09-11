Dijital okuryazarlık her yaşta destekleniyor

Her yaşta doğru dijital okuryazarlığı destekleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin çınarları olan 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verdi. Bakanlığa bağlı kurumlarda ve huzurevlerinde kalan yaşlıların dijital çağa adapte olması için çalışan Bakanlık, 43 ilde Yaşlılara Yönelik Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi verdi. Aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonu doğrultusunda yaşlıların gelişen dünyaya uyum sağlamaları amacıyla dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları amacıyla bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlılarımıza yönelik dijital okuryazarlık eğitimlerine devam edeceğiz. Kuruluşlarımızdan hizmet alan yaşlılarımızın gönüllü katıldığı ücretsiz eğitimleri diğer illerimizde de yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.