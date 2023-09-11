Eğitimde de hedef Türkiye Yüzyılı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 21 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tekin, öğrenci ve öğretmenlerin büyük bir heyecan ile yeni eğitim öğretim yılının kapısını arayacaklarını belirterek, "Bütün başlangıçlar; yeni umutlar, hayaller ve yeni hedeflerin yeşermesine vesile olan güzide anlardır. Bundan dolayıdır ki her birimiz bu heyecanın ortaklarıyız" dedi. Bireylerin topluma uyum sağlaması, kişilik kazanması ve iyi bir vatandaş olmasının nitelikli eğitimden geçtiğini ifade eden Bakan Tekin, "Eğitim ve öğretimdeki her olumlu gelişme bir milletin varlığının devamlılığı, kalkınması, güçlenmesi ve müreffeh yarınlara ulaşmasında hayati öneme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin yarınlar üzerindeki bu güçlü tesirinin idrakiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürme kararlılığındayız" dedi. Tekin, Başkan eğitimde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmak için azimle çalışacaklarını vurguladı.