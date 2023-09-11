  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Kılıçdaroğlu’na yaklaşınca başına gelmedik kalmadı

Kılıçdaroğlu’na yaklaşınca başına gelmedik kalmadı

HABER MERKEZİ
Kılıçdaroğlu’na yaklaşınca başına gelmedik kalmadı

Partinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret eden CHP heyeti, bu kez "koruma krizi" ile gündem oldu. Ziyaret kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşarak elini sıkmak isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, korumaların sert müdahalesine maruz kalınca ne yapacağını şaşırdı.

ARSLAN'I TANIMADILAR

Arslan'ı tanımadıkları için Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaştırmayan korumalar, ortalığı bir anda birbirine kattı. CHP'li belediye başkanının itilerek alandan uzaklaştırılması üzerine diğer partililer olayı yatıştırmaya çalıştı. Korumaların sert müdahalesi sonrası neye uğradığını şaşıran Arslan, "Bu nasıl korumalık? Ben de bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti.

ÖZEL ARAYA GİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından CHP'li belediye başkanına uygulanan sert müdahaleyi fark eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, araya girerek korumaları uyardı. Kameralara da yansıyan o anlarda Arslan'ın yakasından tutularak duvara itildiği ve yere düşmenin eşiğine geldiği görüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA