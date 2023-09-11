Yerlikaya: Van’da 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist yakalandı. 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet tabanca ele geçirildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kaçak göçmenden birinin terör örgütü PKK/YPG üyesi O.A. olduğu belirlendi. Terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.