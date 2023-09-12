Erdoğan ve Biden arasında ‘yeni koridorlar’ satrancı

Dün Ortadoğu'nun kaderini değiştiren, milyonlarca Müslüman'ın kanını akıtan Derin Amerika'nın (CIAPentagon), New York İkiz Kuleler'e yaptığı (güya terör saldırısı)operasyonun 22'nci yıldönümüydü (11 Eylül 2001).

11 Eylül saldırıları dünyayı nasıl etkiledi?

Güya New York'taki İkiz Kuleler'e militanlar (!) saldırdı.

ABD-CIA istihbarat servisleri saldırılardan El Kaide'yi sorumlu tuttu. İkiz Kuleler saldırısını bahane eden Derin Amerika (NATO) Afganistan ve Irak'ı işgal etti.

Bunu o dönemin ABD Başkanı George Bush, "Haçlı seferi başladı. Büyük krizler, büyük fırsatları da beraberinde getirir" ifadesini kullandı.

O günden bu yana Afganistan'dan Irak'a, Suriye'ye kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca Müslüman'ın kanına girdiler.

Müslüman ülkeleri parçaladılar.

Bu Müslüman ülkeler bir daha normale dönemedi, bölgede iç savaşlar ve karışıklıklar bitmedi.

KUZEY SURİYE KORİDORU

Aradan 14 yıl geçtikten sonra (2015 yılı) Derin Amerika (NATO-bizzat CIA eski direktörü) El Kaide'yi dağıtarak içinden çıkardığı DEAŞ örgütünü kurdu.

"DEAŞ burada devam ediyor.

Onun üzerinden Suriye üzerinde varlığını sürdürüyor" bahanesiyle Irak sonrası Suriye'yi işgale başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye, Derin ABD'nin sinsi planlarını çok iyi okuyarak DEAŞ bahanesiyle Kuzey Irak- Kuzey Suriye-Akdeniz arasında kurulmaya çalışılan PKK kanton devletçiği koridorunu paçavraya çeviren Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirdi (24 Ağustos 2016).

Evet, Erdoğan-Türkiye, Derin ABD'ye Kuzey Suriye PKK koridorunu kurdurtmadı.

ZENGEZUR KORİDORU

Başkan Erdoğan-Türkiye, kardeşimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarını kurtardı.

Derin ABD'nin Ermenistan üzerinden Orta Asya'ya çökme planlarını engelledi. Karabağ zaferi, Türkiye'nin direkt olarak Azerbaycan'a ve Asya Türk Devletleri'ne bağlanmasını sağlayan Zengezur Koridoru'nun açılmasının yolunu açtı.

Zengezur Koridoru, Erdoğan- Aliyev zaferidir. ABD Başkanı Biden-ABD'nin nefesini kesecek özellikler taşımaktadır.

YENİ KUŞAK-YOL PROJESİ

Rusya'nın içinde bulunduğu Kuzey Koridoru, İran üzerinden geçen Güney Koridoru ve Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Koridor birçok ülke açısından stratejik önem taşıyor. Küresel taşımacılıkta önemli geçiş ülkeleri olan Rusya ve Ukrayna'nın, savaş nedeniyle tehlikeli hale gelmesi, alternatif güzergahlara

olan talebi artırırken, Orta Koridor'da yer alan Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu durum Türkiye'den Kafkaslar'ı, oradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ile Kazakistan'ı da içine alan Orta Asya ve Çin'e ulaşan Orta Koridoru daha da değerli hale getirdi, Özellikle Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan limanlarında lojistik merkezler ve serbest ticaret sahaları kurulması, Trans-Hazar iş birliğinin gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlayacak Evet. Zengezur Koridoru'nun (Orta Koridor) açılış çalışmalarına paralel olarak, Çin'in 21. yüzyılı çok yakından ilgilendiren, Pekin'den başlayarak, Orta Asya Türk Devletleri-Azerbaycan- Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanan Orta Koridor canlandı.

Çin'in Avrupa'ya rahat ulaşmasının engellenmesini hesaplayan Biden-ABD'ye karşı Erdoğan ve Aliyev, Zengezur zaferi ile müthiş bir küresel satranç hamlesi yaptı.

TÜRKİYE-IRAK YENİ İPEKYOLU

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı paradigmasının stratejik ulaşım başlığını ilmek ilmek örüyor. Önceki hafta Basra Körfezı-Ovacık arasında, Türkiye- Irak Yeni İpekyolu anlaşmasını imzalayarak, Ortadoğu'da yeni korıdorlar kurmaya çalışan Biden-ABD'ye karşı müthiş bir jeopolitik hamle daha yaptı.

Yeni İpekyolu projesiyle Türkiye, Basra'ya bağlanacak ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Türkiye Ovacık üzerinden Avrupa'ya yeni karayoludemiryolu ve deniz yolu ile ulaşma imkanı bulacak.

DENİZ-DEMİRYOLU PROJESİ

Başkan Erdoğan'ın, Karadeniz, Kafkasya ve Basra Körfezi koridor projeleri sürerken bir baktık, ABD Başkanı Biden, Hindistan'da yeni bir küresel koridor projesini devreye soktu.

Biden-ABD'nin yeni koridor projesinin ruhu, Hindistan'ı Çin'den koparmaya, Batı ittifakında yer almasını sağlamaya yönelik.

ABD Başkanı Biden, projeyi Hindistan'da açıkladı. Biden, "Hindistan'dan Avrupa'ya, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün ve İsrail üzerinden bağlanacak demiryollarına ve nakliye hatlarına yatırım yapacağız" dedi.

'KUŞAK' VE YOL'A ALTERNATİF

Yeni proje, ABD'nin Çin'in artan nüfuzuna karşı koymak, bu ülkenin 'Kuşak ve Yol' vizyonuna bir alternatif yaratmak için uluslararası düzeyde teşvik ettiği bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Biden'ın yenı koridor projesine varış limanı Yunanistan'ın Pire limanı olarak görülüyor.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan, küresel lider Türkiye'nin bölgesel güç-küresel aktör oluşumunu dünya milletlerinin zihinlerine nakşederken, Erdoğan-Biden rekabeti küresel satrançta yeni hamlelerle sürüyor. Yolun açık olsun Erdoğan-Türkiye