Fidan: Türk dünyasının iki önemli aktörüyüz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Tokayev, görüşmede gerçekleştirdiği konuşmada Cumhuriyet'in 100. yıldönümü münasebetiyle Astana'daki caddelerden birine Anadolu adının verilmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Tokayev, Türkiye'nin, Kazakistan'ın önemli stratejik ortaklarından olduğunun altını çizerek, "Türkiye, Kazakistan'daki en büyük 10 yatırımcı arasında yer almaktadır. İki ülke arasındaki işbirliğinin büyük perspektiflere sahip olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, Tokayev'e Başkan Erdoğan'ın selamını ileterek, "Türkiye ve Kazakistan Türk dünyasının iki önemli aktörü ve bizler potansiyellerimizi ancak hayata geçirirsek hem kendi ülkelerimize hem de bölgemize gerçekten çok yardımcı olabiliriz. Sizin dinamik ve vizyoner yöneticiliğinize sayın cumhurbaşkanımız çok güveniyor, bununla büyük stratejik hamleler yapabileceğimize inanıyor. Sizin liderliğinizle biz Türk-Kazak ilişkilerini daha iyi bir seviyeye çıkardık. Bu ülkelerimizin vefası için kritik derecede önemli ve biz buna devam edeceğiz" dedi.