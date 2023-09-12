Oku, düşün, uygula neticelendir, iyi dersler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'MUTLU EĞİTİM DÖNEMİ'

Erdoğan, paylaşımında, "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün (dün) ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan ise, "Eğitim camiamızın ve tüm öğrencilerimizin 2023-2024 eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum. Çalan ilk ders zili ile beraber okul heyecanını yaşayan bütün öğrencilerimizin sevincini paylaşıyor, mutlu ve başarılı bir eğitim dönemi temenni ediyorum" paylaşımında bulundu. Bunun yanında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni eğitim yılında öğrencilere başarılar diledi.