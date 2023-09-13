Aydın’da CHP yok Çerçioğlu partisi var

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu yaylım ateşine tutarak partisinden istifa etti. CHP'de uzun yıllardır görev alan, 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra önceki yerel seçimlerde Efeler Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile 'yolsuzluk' tartışmaları yaşamıştı.

AĞIR CEZA'DA DOSYALARI VAR

Atay, düzenlediği toplantıda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef tahtasına koyup zehir zemberek açıklamalarda bulunarak 50 yıllık partisinden istifa etti. ATAY, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun hakkında mahkemelerde yolsuzluk davaları bulunan Başkan Çerçioğlu'nu tekrar Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklamasına eleştirerek şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu sizin bilginiz yok herhalde. Belediye başkanlığı sürecinde Ağır Ceza'da dosyaları var. İhaleye fesat karıştırma, özel ve resmi belgede sahtecilik gibi ağır suçları kapsamaktadır. Bir asfalt ihalesi yaptılar 32 milyon lirayı hiç ettiler. Siz nasıl parti yöneticisisiniz. Bu doğru mu değil mi diye araştırma gereği duymuyor musunuz? Doğruysa Özlem Çerçioğlu hakkında değilse benim hakkımda gereğini yapın."

'YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR'

Çerçioğlu'nun yaptığı hiçbir şeyi kendisine örnek almadığını da söyleyen Atay, "Kılıçdaroğlu Söke'de yaptığı konuşmada bir şey söyledi. 'Özlem Çerçioğlu o kadar başarılı ki diğer belediye başkanları onu örnek alıyor' dedi. Ben onun hiçbir şeyini örnek almıyorum. Aman ha beni karıştırma. Böyle bir cümle kurma gereği duyarsanız Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay hariç deyin. Ben geçenlerde partide ev sahibiyim dedim. Ne yalan söyleyeyim yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Aydın'da CHP yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu yüzden partimden istifa ediyorum" diye konuştu. Atay, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini ifade etti.