İktidar partisi İzmir’i 5 yılda ayağa kaldırır

İYİ Parti Aksaray 27. dönem milletvekili Ayhan Erel'in katıldığı bir TV yayınında "İzmir'e gittiğimde 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı' dedim" dedi. Yeni Asır'ın görüştüğü Erel, çarpıcı açıklamalarını sürdürerek, "Ana arterden bir üst sokağa çıktığında şehrin dokusu değişiyor. İzmir'de bir değişim lazım. İzmirlinin iradesine saygı duyuyorum ama gönlümden geçen bu seçimlerde İzmir'in CHP dışında bir irade tarafından yönetilmesinin daha iyi olacağı yönünde" diye konuştu.

'DİNAMİKLERİ FARKLI'

Erel, "İzmir Büyükşehir'in iktidara mensup bir partinin belediyesinin olması daha büyük avantaj sağlar. İzmir'de belediye yönetimini bir daha başka partiye vermemek için kentin problemlerini çok kısa sürede çözebilir" dedi. Yerel seçimlerin dinamikleri çok farklı olduğunu ve vatandaşların partiden daha çok adaylara yöneldiğine dikkat çeken Erel, "Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittim. İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı' diye geçirdim. Terminaller bir şehrin dış dünyaya açılan penceresidir. İzmir terminalini bir görün. İzbe, karanlık ve temiz değil. 25 yıldır İzmir'i CHP yönetiyor. Neden bu otopark yenilenmemiş" dedi. Erel, "İzmir hasta bir şehir. Ne kaldırımları kaldırım, ne sokakları sokak. İzmir'in şöyle bir güzelliği var daha özgür bir şehir. İnsanların huzur bulduğu bir şehir. Fizyolojik özellikleri yerine psikolojik özellikleri öne çıktığı için orayı tercih etmiş olabilir. İzmir'e gittiğinizde terminali bir görün. Terminalin etrafında bir çalışma var aylardır" ifadelerinin kullandı.

"İZMİR HASTA BİR ŞEHİR"

Erel, Yeni Asır'a şunları söyledi: "İzmir Türkiye'nin gözbebeklerinden bir tanesi. Dışarıdan gelen bir insan olarak İzmir'in çok daha güzel olmasını, çok daha yaşanabilir olması, atmosferindeki o güzel halinin, şehrin insanının hoşgörüsünün, güzelliğinin şehrin fiziksel özelliklerine de yansıması bizim temennimiz. Burhan Özfatura'dan sonra CHP ve aynı zihniyet tarafından yönetildi."

"SAHİL MAHALLESİ BU ÇAĞDA BÖYLE Mİ OLUR"

Erel, "Ben her geldiğimde İzmir'i daha yorgun bir şehir olarak görüyorum. Otogarı zaten anlattım. Seferihisar'da bir sahil mahallesine gittik. Akarca Mahallesi dediler. Bu çağda bir sahil mahallesi böyle mi olur? Kaldırım yok, yol yok, toprak. Yani tabii vatandaş olarak, CHP'nin artık heybesinde İzmir'e verebileceği bir şeyi kalmadı mı diye düşündüm... İzmir'de belediye yönetim değişikliği olması faydalı olur. Bu benim şahsi düşüncem...İzmirlinin iradesine saygı duyuyorum ama gönlümden geçen bu seçimlerde İzmir'in CHP dışında bir irade tarafından yönetilmesi daha iyi olur. İktidara mensup bir partinin belediyesinin olması daha büyük avantaj sağlar. Belediyeyi bir daha vermeme düşüncesiyle İzmir'in problemleri çok kısa sürede çözülür" dedi.