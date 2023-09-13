İzmir’deki FETÖ soruşturmasında 8 kişiye tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmalan kapsamında, şüpheli 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir, Manisa ve Antalya illerinde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda, ByLock kullanıcısı olan ve örgüt ile iltisakı tespit edilen 11 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.