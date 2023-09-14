3 ayda 258 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ankara90 Medya Buluşması' programında medya temsilcileri ile bir araya geldi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) düzenlenen programda konuşan Bakan Yerlikaya, son 3 ay içerisinde yurtta meydana gelen terör, uyuşturucu, siber, kaçakçılık ve organize suçlar, asayiş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İHA-SİHA VE İKO UÇUŞLARI

Son 3 ayda 250'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, bir terörist varsa müdahale ediyoruz. Teröre ve terörizme karşı mücadeleyi bir politika olarak kesintisiz sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Son 90 günde terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız ve İKO'larımız 15 bin 640 saat uçuş gerçekleştirdi. Toplam 43 bin 90 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 40'ı teslim, 27'si ölü, 187'si sağ, 4'ü yaralı 258 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

32 BİN 563 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Türkiye'de toplam 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunduğunu belirten Yerlikaya, "Yurda kaçak yollarla giren kişilerle ilgili son 3 ayda icra edilen operasyonlarla ilgili konuşan Yerlikaya, "Son 90 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik bin 285 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalanırken, bunların 543'ü tutuklandı. Operasyonlarımız sonucunda 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 32 bin 563'ü sınır dışı edildi" diye konuştu.

56 BİN 958 SOSYAL MEDYA HESABINA İŞLEM

Siber suçlarla mücadele ile ilgili son 3 ayda 50 binden fazla sosyal medya hesabıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını aktaran Bakan Yerlikaya, "Siber suçlarla mücadele çerçevesinde son 90 günde terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabı ile ilgili işlemler yaptık. Tespit edilen 24 bin 539 kişiden 489'u gözaltına alındı, bunların 25'i tutuklandı" dedi.

37'Sİ BOMBALI 44 EYLEM ENGELLENDİ

40'tan fazla terör eyleminin engellendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu dönemde 37'si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem engellendi. Son 90 gündeki evlat nöbetlerindeki 4 bölücü terör örgütü mensubu daha teslim oldu, ailesine kavuşanların sayısı 46'ya ulaştı" ifadelerine yer verdi.

UYUŞTURUCUDAN 5 BİN 966 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik operasyonları ile ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu ile mücadelede 53 bin 929 operasyon düzenledik. 66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, 5 bin 966'sı tutuklandı. 2 bin 388'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi" şeklinde konuştu.