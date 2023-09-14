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Haberler Politika Bakan Tekin’den öğretmenlere mektup

Bakan Tekin’den öğretmenlere mektup

HABER MERKEZİ
Bakan Tekin’den öğretmenlere mektup
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenler için bir mektup kaleme aldı. "Sevgili meslektaşım, Cumhuriyetimizin 100. yılını Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak siz değerli öğretmenlerimiz için duygu ve düşüncelerimi ifade eden mektubu sizlerle paylaşıyorum" ifadelerini kullanan Tekin, şunları söyledi: "Yarını bugünden inşa etmenin evrensel gerçekliğinde, nesilleri her bakımdan çağımızın şartlarına göre hazırlamak biz eğitimcilerin gayretleriyle vücut bulacaktır. Çocuklarımızın sadece zihinlerine değil; kalplerine de dokunan her öğretmen, yepyeni bir dünya kurup anılmaya değer hatıraların en kutsal ve en hüzünlü tarafında yer alacaktır. Kadim tarihimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruculuğundaki Cumhuriyetimizin yüzüncü yılıyla birleştiren bu süreç, Türkiye Yüzyılı'nda da söz konusu hususiyetleri inşa ederken bilgiyi, ahlâk ve değer dünyamızı siz öğretmenlerimiz sayesinde yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza aktararak daha sağlam temellere oturtacaktır."
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