CHP’de ‘Blok’ kavgası

CHP İzmir'de 16 Eylül'de gerçekleştirilecek İl Kongresi öncesi 'liste' krizi yaşanıyor. Daha önceki il kongreleri çarşaf liste ile yapılırken belediye ve ilçe başkanlarının çok büyük bölümünün desteğini alan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile siyasi ekip arkadaşı Heval Savaş Kaya'nın istedikleri isimlerin yönetime daha rahat girmesi ve kurultay delegesi olması amacıyla seçimin blok liste ile yapılması için harekete geçtiği öne sürüldü. Hatta bu ekibin başındaki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Aslanoğlu'nun önceki gün İzmir'e gelen ve kendileri gibi kurultayda parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında saf tutan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bu operasyonu konuştukları iddiası kulislerde yoğun olarak konuşuluyor. Bu durum ise, CHP örgütünde adeta infial yarattı.

'İPOTEK ALTINA ALINAMAZ'

Aslanoğlu'na yakın ilçe başkanlarının il kongresinin blok liste ile yapılması için çalışmalarını yoğunlaştırdıkları belirtilirken parti içinde tepkiler yükselmeye başladı. Aslanoğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacak İl Başkan adaylarından Aytekin Tunus da, "Bu tür çalışma içinde olanları uyarıyorum. Hiçbir güç partililerimizin en demokratik hakkı olan seçme ve seçilme haklarını gasp edemez, ipotek altına alamaz" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN HALİNDE OYLANIYOR

Çarşaf liste, il delegelerine, yönetim kurulu veya kurultay delegeliği için aday olanlardan istediklerine oy verme istemediğini de çizme imkanı sağlıyor. Blok liste ile yapılan seçimlerde ise il başkan adayı ve yönetim kurulu ile kurultay delege listesi bütün halinde oylanıyor. Bu yönüyle çarşaf liste, muhaliflerin yönetime veya kurultay delegeleri arasına girme fırsatı sunmuş oluyor. Cumartesi günü Fuar İzmir'de yapılacak kongre için CHP Konak eski İlçe Başkanı Aytekin Tunus, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplumla İlişkiler Koordinatörü Mehmet Şakir Başak ve mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu il başkan adaylığını açıkladı. Son günlere gelinirken seçimlerin parti tüzüğünde de yer aldığı şekilde 'çarşaf' liste ile yapılması bekleniyordu. Mahalle delege seçimleri ve ilçe başkanlığı seçimlerinde İzmir'in büyük bir bölümünde Aslanoğlu ve ekibine yakın isimlerin seçimleri kazanması sonrası ise kongre öncesi kritik bir gelişme yaşandı.

GÜÇLÜ BİR DELEGE SİSTEMİ

Aslanoğlu'nu destekleyen bazı ilçe başkanları seçimlerin blok liste ile yapılması için kulis çalışmaları başlattığı bildirildi. Seçimlerin blok liste ile gidilmek istenmesinin gerekçesi olarak ise 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığında güçlü bir delege sistemi oluşturmak' olduğu iddia edilirken gözler seçim günü partinin tüzüğünün uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi. Aslanoğlu'na yakın isimlerin blok liste çalışması yaptığı haberleri örgütte infiale neden oldu. Bu arada önceki gün İzmir'e gelen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Soyer ve Aslanoğlu ile sohbet ederken çekilmiş fotoğrafı kulisleri daha da hareketlendirdi. Kulislerde Soyer ve Aslanoğlu'nun kendileri gibi kurultay öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Kaftancıoğlu ile blok liste konusunu görüştükleri iddia edildi. CHP İl Başkanı Aslanoğlu, gelen tepkiler üzerine "delege ne derse o olacak" açıklaması yaptı.

PARTİDE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

BLOK liste önerisinin kulislerde yer alması sonrası ise parti örgütünde ciddi bir rahatsızlık oluştu. Gerek geçmiş dönemde görev almış isimler gerekse mevcut parti üst kademesinde görev alan isimlerin yaşanan süreçten rahatsız olduğu ve çarşaf liste haricinde herhangi bir teklifin olmaması gerektiğini aktardığı ifade edildi.

TUNUS ÇAĞRIDA BULUNDU

İL başkan adaylığını açıklayan Konak İlçe eski Başkanı Aytekin Tunus, yaptığı yazılı açıklamada, İl Başkanı Aslanoğlu tarafından bazı ilçe başkanlarının görevlendirildiğini, bu başkanların da kongrenin blok listeyle yapılması yönünde delegeye baskı yaptığına yönelik duyumlar aldığını söyledi. Tunus, açıklamasında Aslanoğlu ve Başak'a çağrı yaptı, parti kamuoyunu bu konuda rahatlatmak adına ortak bir açıklama yapmaya davet etti.