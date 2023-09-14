İzmir’den Libya’ya 148 sağlıkçı yola çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 148 sağlık çalışanının daha İzmir Alsancak Limanı'ndan Libya'ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve haber alınamadığını belirtti. Koca, bakanlık olarak Libya'ya, 2 acil müdahale ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, jeneratör, ilaç ve tıbbi cihazlar ile 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK timi gönderildiğini anımsattı. Yeni gönderilecek ekiple 159 sağlık çalışanının Libya halkının yanında olacağını aktaran Koca, "Bu gece, İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 sahra hastanesi ve 6 acil müdahale ünitesi, 10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 acil müdahale aracı aynı gemiyle yolda" dedi. Ölü sayısının tam olarak teyit edilemediğini belirten Uluslararası göç örgütü Libya ofisi, felaket sebebiyle en az 10 bin kişinin kayıp olduğunu hayatını kaybedenlerin 2 binden fazla olduğunu açıkladı.