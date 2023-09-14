Okan Konuralp- Eren Erdem çekişmesi partiyi karıştırdı

CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın kısa süre önce olaylı bir şekilde uzun süreli izne çıkarılması partiyi karıştırmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracıyla kız arkadaşına ağrı kesici yollayan Topsakal, partiden apar topar uzaklaştırılmıştı. Topsakal'ın izne çıkarılmasını haber yapan gazeteciyi telefonla arayan CHP Milletvekili Okan Konuralp'in ise "Kaynağını söyle. Sana bu haberi yaptıran kişinin Eren Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade. O Eren Erdem'in anasını s..." şeklinde ağır küfürler ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Görgülü'nün yaşananları genel yayın yönetmenine anlatması ve kurumunun da kendisine sahip çıkması üzerine Konuralp'in paniklediği, olayın büyümesini önlemek için araya aracılar soktuğu bildirildi.