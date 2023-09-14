‘Zengezur koridoru ile ilgili aşama kat ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Uraloğlu basın mensuplarının Zengezur Koridoru ile ilgili aşama kat edildiğini söyledi. URALOĞLU, "Türk dünyasını hem birbirine bağlayacak olan, hem de Uzak Doğu'nun Avrupa'ya bağlantısını sağlayacak önemli bir koridor; Zengezur Koridoru. Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor, Türkiye tarafında önümüzdeki günlerde aylarda çalışmalara başlayacağız. Ermenistan topraklarındaki Zengezur Koridoru ile ilgili de bir aşama kat ettik. Orada da inşallah çalışmaları Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye olarak takip ediyoruz. Kısa zamanda onu da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Orası da orta koridorun önemli bir alternatifi olacaktır" ifadelerini kullandı.