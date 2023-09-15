  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Libya’da ölü sayısı 20 bini bulabilir

Libya’da ölü sayısı 20 bini bulabilir

HABER MERKEZİ
Libya’da ölü sayısı 20 bini bulabilir

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinin ardından arama çalışmaları sürüyor. Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 18-20 bini bulabileceğini belirtti. Al-Ghaithi, "Cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA