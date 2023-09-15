Libya’da ölü sayısı 20 bini bulabilir

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinin ardından arama çalışmaları sürüyor. Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 18-20 bini bulabileceğini belirtti. Al-Ghaithi, "Cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.