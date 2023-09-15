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Haberler Politika New York’ta Türkiye rüzgarı esecek

New York’ta Türkiye rüzgarı esecek

BETÜL USTA FATMA GÖKSU
New York’ta Türkiye rüzgarı esecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'nin New York şehrine hareket edecek. Her yıl BM kürsüsündeki hitabı ile dünya gündeminin üst sıralarına yerleşen ve küresel sisteme farklı bakış açısı katan Başkan Erdoğan'ın bu yıl 19 Eylül Salı günü gerçekleştirilmesi ön görülen hitap da merakla bekleniyor. Başkan Erdoğan 17-21 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek zirve kapsamında BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, Yunanis tan Başbakanı Miçotakis ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşecek. Başkan Erdoğan'ın ikili ve küresel meseleleri ele alacağı görüşmelerin kahir ekseriyetle Türk hariciyesinin gururu "Türkevi"nde gerçekleşmesi öngörülüyor.
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