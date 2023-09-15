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Haberler Politika Özel’in bugün adaylığını açıklaması bekleniyor

Özel’in bugün adaylığını açıklaması bekleniyor

HABER MERKEZİ
Özel’in bugün adaylığını açıklaması bekleniyor

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunan, 3 Haziran'da grup başkanı seçildikten sonra ise aniden "değişimci" olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.00'te kameraların karşısına geçecek. Özel'in, CHP Genel Merkezi'nde genel başkan adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılırken, basın toplantısı aynı zamanda gövde gösterisine sahne olacak.

ARALARINDA yeni milletvekillerinin de olduğu çok sayıda destekçisi ile birlikte genel merkeze çıkarma yapacak olan Özel'in, uzun süredir örgütlerle iletişim kurarak kurultaya yönelik destek arayışında olduğu biliniyordu. Öte yandan Özel'e destek için İmamoğlu'nun bugün genel merkeze gelip gelmeyeceği de merakla bekleniyor.

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