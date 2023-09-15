Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '108'inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan, yeni kaymakamlara görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında başarılar dileyerek, "Toplam 39 ay süren adaylık maratonunu alnınızın akıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz" dedi.

EN DONANIMLI ŞEKİLDE

Erdoğan, "Bu 39 aylık zaman zarfında mevzuat bilgisinden tecrübe paylaşımına, çalışma ziyaretlerinden inceleme gezilerine kadar her alanda kendinizi yetiştirdiniz. Yurt dışındaki 8 aylık eğitiminizle yabancı dil becerilerinizi geliştirirken; deprem bölgesinde geçirdiğiniz 3 ay boyunca da afet yönetimini sahada bizzat müşahede ettiniz. Teftiş ve bakanlık merkez stajları ile mülki idare amirliğinin çeşitli yönlerini görme, anlama, takip etme fırsatı buldunuz. Yabancı dil eğitimi dahil 3 yıldan fazla süren adaylık döneminiz esasen devletimizin kaymakamlık mesleğine verdiği ehemmiyeti göstermektedir. İlçelerde cumhurbaşkanı adına görev yapan en yüksek devlet memuru; kaymakamlardır. Aldığınız yoğun eğitimlerin sizleri bu önemli makama en donanımlı şekilde hazırladığını düşünüyorum" diye konuştu.

'KİMSE SET VURMAYACAK'

Erdoğan, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iddialarına ilişkin, "Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vurmayacaktır. Ancak ülkemizin bu kararlılığının birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor. İşte görüyorsunuz; sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Benim kahraman askerime, Mehmetçiğime nasıl laflar atıyor, nasıl hakaretler ediyor, herhalde televizyonlarda izlediniz. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da bizim verme mükellefiyetimiz var" dedi.

2'NCİ SINIFA 'HAYIR'

2'nci sınıf demokrasiye 'evet' demiyoruz. Birinci sınıf demokrasi. 2'nci sınıf hak ve özgürlüklere, 2'nci sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur edenler, bizim 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzdan ciddi manada rahatsızlık duyuyor. Yüzyıllardır mazlumların yer altı kaynaklarını sömürerek, kendilerine refah düzeni kuranlar ve onların içerideki temsilcileri, küresel adaleti savunan bir Türkiye gerçeği ile tahammül edemiyor" diye konuştu.