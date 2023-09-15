Suriye’de şehit olan Türk Kızılay personeli anıldı

SURİYE'NİN kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca 2020'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için anma töreni düzenlendi. Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Suriye'deki Çobanbey- El Bab arasında plakasız iki araçtan açılan ateş sonucu şehit düşen Kıdıman, mezarı başında anıldı. Ailesi ve mesai arkadaşları, Kıdıman'ın Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine çiçek bırakıp dua okudu. Düzce Valisi Selçuk Aslan da Kıdıman'ın mezarına ziyarette bulunarak dua etti.