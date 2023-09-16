Evlatlarımızın geleceği birinci önceliğimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Minik kalpleri okula başlamanın heyecanıyla kıpır kıpır atan yavrularımızın, hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları öğrencileriyle kucaklaşan tüm öğretmenlerimize de buradan selamlarımı gönderiyorum" dedi.

'MÜJDELER HAYIRLI OLSUN'

"2002 yılında göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi. Bugün bu sayı, iki kata yakın artışla 620 bine çıktı. 21 sene önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz varken şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var. Halihazırda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ini biz atadık. Rekor sayıdaki atamalar yanında öğretmenlik meslek kanunu hayata öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Şimdi bakanlığımıza bağlı olarak resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız. Milli Eğitim burslusu, lisans üstü öğrencilerimizin burslarını da okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'SİSTEMİN KANAYAN YARASI'

Erdoğan, "Biz böyle gelmiş, bırakalım, böyle gitsin zihniyetinin bedelini çok ağır ödemiş bir ülkeyiz. Hepsi beşeri hazinemiz olan pırıl pırıl çocuklarımızı yasakçı, tek tipçi, formatlayıcı eğitim sisteminin paslanmış dişleri arasında ne yazık ki kaybettik. Sınav odaklı, sınavlardaki başarıya odaklı bakış açısı ne yazık ki eğitim sistemimizin kanayan yaralarından biri oldu. Düşünmeye, sorgulamaya öğrencilerimizin sanat, spor, bilim, edebiyat gibi farklı alanlardaki kabiliyetlerini keşfetmeye yeterince önem verilmedi. Milletimize asırlardır ayakta tutan manevi değerler örselendi, yok sayıldı" dedi.

'ACI TECRÜBELER IŞIĞINDA'

Erdoğan "Tüm bu acı tecrübelerimizin ışığında artık şunu çok net görebiliyoruz. Eskiye öykünerek, zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız. Evlatlarımızı, kendi dönemimizin şartlarına göre değil, onların yaşayacakları zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor. 85 milyon olarak hepimizin birinci önceliği evlatlarımızın geleceğidir" ifadelerini kullandı.

AFET BÖLGESİNE 1 TRİLYON LİRA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, 2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edileceğini ve vatandaşların yanında yer almayı sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Artık ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmamız gerekiyor." dedi. "Orta Vadeli Planda da önceliği deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına verdik" diyen Erdoğan, 2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edileceğini söyledi.

'EN AZILI DÜŞMANLARIMIZ BİLE BİZİ GÖRMEZDEN GELEMİYOR'

Başkan Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na da katıldı. Başkan Erdoğan, kurultayda yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinde küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yaşanan sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız bir dönemden geçtiğimizi söyleyerek, "En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor, ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor" dedi.