Kemal’in tavşan adaylığından Ekrem’in tavşan adaylığına

Tavşan aday nedir? Siyasette bir makam için adaylığını açıklayan "tavşan adayın" amacı kendi adına oy topladıktan sonra beraber çalıştığı kişi adına seçimden çekilmesi veya uygun zamanda yerini, kendisini destekleyene bırakmasıdır. Tavşan aday aslında kendisinin değil, önceden anlaşma yaptığı başka bir adayın kazanmasını sağlamaya çalışır.

Nereden nereye? Siyasette bir Özgür Özel hikayesi çıktı karşımıza. Sayesinde, 5 dönem milletvekili ve grup başkan vekili olan, CHP yönetiminin aldığı kararların altında hep imzası bulunan, halen onun adına TBMM'de grup başkanlığını yürüten Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adaylığını açıkladı. Özgür Özel, 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavşan adayı olmayı planladı, müthiş bir çark yaparak Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olarak genel başkanlığına aday oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında, 14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçacağını düşünerek içi boş bir "değişim" çağrısıyla Ekrem İmamoğlu ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu genel başkan adayı olmaya cesaret edemeyince Özgür Özel'i tavşan aday olarak öne sürdü. Özgür Özel'in önce Kılıçdaroğlu sonra İmamoğlu'na yanaşmasını tam olarak yorumlamak gerekirse, tavşan adaylık konusunda çok iyi bir örnek olarak, "değişim" diyerek, adaylığını ilan edip hem Kemal Bey'i satmış hem de gerçekten değişim isteyen CHP parti teşkilatı ve seçmenleriyle adeta dalga geçmiştir. Özgür Özel'in adaylığı bir İmamoğlu senaryosudur.

İMAMOĞLU-ÖZEL SENARYOSU

Hatırlayalım.

Sızdırılan ZOOM toplantısında bir baktık, Özgür Özel'i İmamoğlu'nun yanında gördük. Daha sonra, CHP genel sekreterliğinden ayrılan Selin Sayek Böke gözetiminde, Ekrem ve Özgür beyler, Rumelihisarı malikanesinde koltuk pazarlığı yaptılar. Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'e, "genel başkan adayı olmazsam, belediye başkanı adayı olurum, seni desteklerim, seçim sonrası bana genel başkanlığı bırakmanı istiyorum" dediği öne sürüldü. Özgür Özel'in ise, "Genel Başkan adayı ben olayım, sen belediye başkanı olarak cumhurbaşkanlığına hazırlan. Hep yanında olacağım" dediği öğrenildi.

CHP delege seçimlerinde Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamayınca, yeniden genel başkan adayı olmaya tav oldu.

Özgür Özel ile durum değerlendirmesi yaptılar. İmamoğlu'nun önünü açma garantisi ile Özgür Özel, genel başkanlığa soyundu.

İlçe kongrelerinde İmamoğlu ve Özgür özel başarılı olamadılar.

Örneğin, Özgür Özel Manisa İlçe kongrelerini kaybetti. Manisa İl Kongresi'ni de alması zor görünüyor. Ekrem İmamoğlu da 1 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi için bir arayış içinde.

Çok güvendiği Cemal Canpolat'ın Ankara'ya gelip Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek istemesi moralini bozmuş durumda.

İmamoğlu-Özel, dün yapılan Elazığ ve Muş il başkanlıklarını da kaybettiler. İl kongrelerine asılacaklar. CHP yeni Parti Meclisi'ne en az 21 isim sokmaya çalışacaklar (CHP Parti Meclisi 60 kişilik. Karar için en az 40 oy gerekiyor). İmamoğlu-Özel tandemi, 1 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Başkanlığı seçimine asılacaklar. Eğer burada başarılı olurlarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini delme konusunda 5 Kasım olağan kurultayında önemli bir mevzi ele geçirmiş olacaklar.

KILIÇDAROĞLU'NUN BEKLENTİSİ

Özgür Özel'in 1300 delegeli CHP kurultayında kazanması mümkün görünmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu ilçelerde bastırdı, illerde bastıracak.

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun 1000 civarında, Özgür Özel'in en fazla 300 delege desteği alabileceği konuşuluyor. Muharrem İnce'nin Özgür Özel'den daha ağırlığa sahip olmasına karşın, Kılıçdaroğlu karşısında 422 oy alması bile çok başarılı bulunmuştu. Bu durumu Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemı de biliyorlar. Bunun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Parti Meclisi'ni delme konusunda beklentileri var.

ÇIKILAN YOL KOLTUK DEĞİŞİMİ

Ekrem İmamoğlu'nun değişim lafları, taktikleri aylardır konuşuluyor. İmamoğlu'nun değişiminin sadece bir koltuk değişikliği olduğu apaçık ortaya çıkmıştı. Şimdi Özgür Özel'in değişim sloganı etrafında Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diktiği gözleniyor. Özel'in genel başkan adaylığını açıklarken kullandığı ifadelerin de içi boş, ayrıca çelişkiler içeriyor. Özel yüzde 1 oyu olmayan yavru partilere verilen 39 milletvekilinden güya dertli. Bizzat bu dağıtma işinin içinde olduğunu herkes biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile yavru partilere verilecek CHP komisyonunda Özgür Özel baş aktördü.

Sadece Manisa örneği yeter.

CHP Manisa İl Başkanı liste 4'te yer alacaktı. Dördüncü sırayı DEVA'ya veren komisyonun üyesi Özgür Özel'di. Manisa'dan CHP 4 milletvekili çıkardı.

DEVA kontenjanı seçildi, Manisa İl Başkanı seçilemedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa İl Başkanlığı'na atadığı başkan da Manisa İlçe kongrelerinde Özgür Özel'in adaylarını devirdi. Yani Özgür Özel Manisa İlçe kongrelerini kaybetti.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun 80 danışmanından dert yanıyor.

Bu danışmanlar göreve getirilirken Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili olarak CHP Başkanlık divanında ne yapıyordu acaba?

Ses çıkarmayıp şimdi konuşuyor.

Özgür Özel, CHP'yi yeniden Atatürkçü yapacakmış. 'Hadi oradan' diyorlar kendisine.

Kemal Kılıçdaroğlu Atatürkçülükten savrulurken, Özgür Özel CHP'nin tepe yöneticisiydi. Peki, Kılıçdaroğlu'nun CHP ile HDP aşkına tek laf etti mi? Hayır...

SONUÇ

EKREM İmamoğluÖzgür Özel tandemi sahnede.

Esas bozgun, kavga 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası olacak. Başta Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin Erdoğan- Cumhur İttifakı tarafından alınması sonrası CHP paramparça olacak.

31 Mart sonrası bakacağız.

Ekrem İmamoğlu, olağanüstü kurultay patlayınca, tekrar genel başkan adayı olarak ortaya çıkacak. Bunun da önünü tavşan aday Özgür Özel, açmak üzere sahneye çıkarıldı. Ömür biter, CHP'de oyun, tezgah ve entrika bitmez.