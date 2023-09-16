Seninle gurur duydum

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yapılan bir sokak röportajında uzatılan mikrofona 'Sonuna kadar AK Parti' diyen Ayşenur Şen, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'la birlikte Külliye'ye giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Milyonlar tarafından takip edilen videosunu izleyen Erdoğan Şen'e, "Seni tebrik ederim. Gurur duydum" dedi. Şen, Başkan Erdoğan'la arasında geçenleri şu sözlerle anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanımız videoyu izledikten sonra, 'Bu sen misin?' diye sordu. 'Ben de evet' dedim. Elini öptüm. Tebrik etti ve bana, 'Gurur duyuyorum seninle. Ortalığı ayağa kaldırmışsın. Aferin. Okuluna devam et. Bunu takip edeceğim' dedi. Ben çok heyecanlandım. O video benim hayatımı değiştirdi. Okuluma döndüm. Eğer o an orada olmasaydım Ankara'ya hiç gelemezdim belki de. Cumhurbaşkanımızla karşılaşamazdım. Annem-babam da benimle gurur duyuyor. Bu da benim için büyük mutluluk." Karşıyaka Çarşı'da bir sokak röportajında, Ayşenur Şen "Sonuna kadar AK Parti" demiş ve ortalık bir anda karışmıştı. Şen'e çevredekiler tepki göstermiş ancak Şen "AK Parti" demekten vazgeçmemişti.