Son dakika... Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabulünde Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.