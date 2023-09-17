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Haberler Politika Son dakika... Başkan Erdoğan, Türkevi'nde Ahıska Türklerine hitap etti

Son dakika... Başkan Erdoğan, Türkevi'nde Ahıska Türklerine hitap etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yer alan Türkevi'nde Ahıska Türklerine hitap etti. Başkan Erdoğan, "Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

SABAH
Son dakika... Başkan Erdoğan, Türkevi’nde Ahıska Türklerine hitap etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yer alan Türkevi'nde Ahıska Türklerine hitap etti.

Başkan Erdoğan, "Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz." dedi.

'SİZLERİN DAVASINI DAVAMIZ BİLECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, "Ahıska Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için muhattaplarımız nezdinde görüşmelerimizi devam ettiriyoruz, bundan sonra da sizlerin davasını davamız bileceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "2022 yılından bu yana 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti." dedi.

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