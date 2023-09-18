  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Bakanlık kapattı ama belediye temizlemedi

Bakanlık kapattı ama belediye temizlemedi

BARIŞ ŞİMŞEK
Bakanlık kapattı ama belediye temizlemedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir kez daha İzmirlinin sağlığını hiçe sayan uygulamalar ile gündeme geldi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Aslan Avcı Döküm San. ve Tic. A.Ş. 2010 yılında hükümet tarafından çevreye zarar verdiği gerekçesiyle kapatıldı. Ancak sahanın temizliği aradan geçen 13 yılda CHP'li İzmir ve Gaziemir belediyelerince yapılmadı.

Radyoaktif elementlerle kirlenmiş olan Gaziemir ilçesinde radyoaktif kirliliğe karşı çevresel iyileştirme yapılması, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunması için önlem alınmasını isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'li İzmir Büyükşehir ve Gaziemir belediyelerini uyardı. Alanda saha iyileştirmesi yapılmasının acil önem arz ettiği ifade edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA