Başkan Çerçioğlu genel müdürlerini ateşe attı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun, FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu öne sürülen tutuklu Erkan Karaarslan ile birlikte ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, belgede sahteciliği suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

'İDDİANAMEDEN ÖĞRENDİM'

Çerçioğlu, davanın son duruşmasına mazeret bildirerek yine katılmamıştı. 31 Ekim'e ertelenen davada 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Çerçioğlu için zorla getirilmesi kararı vermişti. Bunun ardından Çerçioğlu'nun 31 Ekim'de görevi gereği şehir dışında olacağını beyan etmesi ve önceden duruşma yapılmasını talep etmesinin ardından mahkeme, resen özel bir duruşma gerçekleştirdi. Başkan Çerçioğlu, 14 Eylül'deki duruşmada kendisi ile ilgili bilgileri sunarak başladığı savunmasında aylık gelirini 140 bin lira olarak beyan etti ve ardından ifade verdi. İddianamede ASKİ'nin yönetim kurulunun iki toplantısına katıldığı ve başkanlık ettiğinin belirtildiğine işaret eden Çerçioğlu, "Bu durumu ancak iddianameyi okuyunca öğrendim. İki değil sadece bir yönetim kurulu toplantısına katıldım" dedi.

'O TOPLANTIYA KATILMADIM'

Katılmadığı toplantıda belirttiği üzere imza yerinin boş bırakıldığına dikkat çeken Çerçioğlu, şöyle devam etti: "Ayrıca iddianamede Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'nin yetkileri karıştırılmıştır. Büyükşehir ile ASKİ'nin farklı tüzel kişilikleri mevcuttur. Sular İdaresinin yöneticisi genel müdürdür. ASKİ'de de bu şekilde genel müdür sorumludur. Büyükşehir Belediye Başkanı sadece genel müdürün ismini bakanlığa bildirir, bakanlık da uygun görürse atama yapar. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başka bir görev ve sorumluluğum yoktur. Bu durumda katılmadığım ve imza atmadığım bir toplantı ile sorumlu tutulamam. Yapılan bu iş ve işlemlerde talimatım, telkinim ve imzam yoktur, beraatimi talep ediyorum." Çerçioğlu, şirketlerine birçok ihale verdiği ve defalarca telefonda görüştüğü FETÖ'cü Erkan Karaarslan'ın danışmanı olduğu iddiasını da bir kez daha reddetti.

ÖZEL HABER