Erdoğan’a sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'de Türk vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı.

'SAATLERCE YOL GELDİM'

Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden Türkevi'nin önüne akın etti. Başkan Erdoğan, kendini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. New York'ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş, "Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce 'Tayyip Baba' diye seslenmiştim. O da bana 'evet evladım' diye cevap vermişti New York Library önünde. Son anda öğrendim geleceğini, taksiye atlayıp hemen geldim, kaçırmak istemedim" dedi. Başkan Erdoğan'ı görmek için saatlerce yol geldiklerini ifade eden vatandaşlar, Erdoğan'ı çok sevdiklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ABD'ye geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nde dün akşam Türkiye saatiyle 23.00'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahsettiğini ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade ettiğini bildirdi. Başkan Erdoğan ardından Türkevi'nde Elon Musk'ı kabul etti.