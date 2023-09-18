MHP İzmir Kongresi’nde Şahin güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı'nın Olağan İl Kongresi, Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda gerçekleştirildi. 30 ilçe teşkilatından 600 delegenin ve tüm ilçe teşkilatlarının katıldığı kongrede mevcut başkan Veysel Şahin tek aday olarak girdiği seçimi kazandı. Kongrede divan üyeliğine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın, İzmir Milletvekili Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MYK Üyesi Burak Pehlivan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar seçildi.

MUHALEFETİN DÜMENLERİ

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın, muhalefet partilerinin çalışmalarını eleştirerek, "Milletten aldıkları ders karşısında vurgun yemiş balık gibi istikametlerini ve konumlarını kaybeden muhalefet partilerinin yerel seçimlerde de millete kendilerini beğendirmek için çevirdikleri yeni dümenleri izliyoruz. MHP olarak Cumhur ittifakının ilke ve programları doğrultusunda yolumuzda ilerlemekteyiz" dedi.

'MERKEZDEN YERELE TEK YÜREK'

Kongre öncesi konuşan Veysel Şahin, yerel seçimlere dair mesajlar vererek, "Lider ülke Türkiye yolunda merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki hedef birliğini tesis etmek için Muhterem Genel Başkanımızın başlattığı '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' başlığı altında faaliyetlerimize başlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine seri ve selametle vasıl olabilmenin tek formülü 'Merkezden Yerele Tek Yürek Olmuş Türkiye'nin oluşması ve ortaya çıkmasıdır" dedi.