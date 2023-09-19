CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Bize bu makamları genel başkan vermedi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, genel seçimlerin ardından parti içinde devam eden değişim tartışmalarını kendi penceresinden yorumladı. Kendisine yöneltilen "Milletvekili oldunuz, neden genel başkan değişsin istiyorsunuz?" sorusuna yanıt veren CHP'li Bakan, "Bu makamları genel başkan vermedi. CHP demokratik bir parti. Genel başkanı da üyeler seçiyor. Genel başkanımız da kimseye objektif kriterler olmadan bir şey ihsan etmiyor. Benim öyle bir durumum yok kendimle ilgili. Her arkadaş kendisiyle ilgili bakacak duruma. Partinin kurullarından kendi ürettiklerimle mi buraya geldim diyerek kendisini değerlendirecek. Herkes objektif kriterlere göre değerlendirilmiştir. O kriterler çerçevesinde vekil listesine girmiştir. 'Genel başkan bizi yazdı' demek şuna benzer; Atatürk'e arkadaşlarından bir tanesi 'ben padişaha hainlik yapamam' diyor. O ekmek halkın ekmeği, padişahın ekmeği değil" ifadelerini kullandı.