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Haberler Politika Büfe işletmecisi yıkıma tek başına direniyor

Büfe işletmecisi yıkıma tek başına direniyor

İHSAN KARATAŞ
Büfe işletmecisi yıkıma tek başına direniyor

İzmir'in Tire ilçesinde, büfe işletmeciliği yapan 63 yaşındaki Ergün Köktürk, yıkım için bekleyen belediye ekiplerine karşı tek başına direniyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki işyerinde çaresizce bekleyen Köktürk, belediyenin Atatürk Parkı'ndaki yenileme ve düzenleme çalışmaları nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, "Üç yıl önce büyük umutlarla devraldığım büfemi yıkmak için hafta sonuna kadar boşaltmamı istiyorlar. Bana önerilen yeni yer büfecilik için son derece sapa kalıyor. Burada iş yapıp para kazanmamız mümkün değil" dedi. Köktürk, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

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