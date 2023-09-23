‘Anneler mücadelesine cesaretle devam ediyor’

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eşi Fatma Tunç ile çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1481'inci gününde sürdüren aileleri ziyaret etti. Aileler, Bakan Tunç ve eşini Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Tunç çifti, tek tek görüştükleri ailelere gül verdi. Bakan Tunç'a evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

'DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Diyarbakır annelerinin dünyaya, "Terörü reddediyoruz. İnsan hakları mücadelesi veriyoruz. Yaşam hakkını savunuyoruz. Terörü, şiddeti reddediyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz" mesajı verdiğini aktaran Tunç, annelerin bu mücadeleye büyük bir fedakarlıkla, büyük bir cesaretle devam ettiğini bildirdi.Tunç, "Özellikle terörün belinin kırılması noktasında annelerin bu cesur ve yürekli duruşları bölgede büyük bir moral kaynağı oldu. Huzurlu bir geleceğe milletçe kavuşabilmemiz anlamında Diyarbakır annelerimizin bu mücadelesine destek olmaya her daim devam edeceğiz" dedi.