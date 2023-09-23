Bir televizyon kanalının yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den ödünç milletvekili isteyerek seçime girdiğine pişman olduğunu bir kez daha yineledi. "Çok enteresan bir iş birliği kavramı içinde kurulan bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm. CHP, sadece bize değil, herkese patronluk yaptı" diyen Akşener, yerel seçimlerde ittifak için kapılarını kesin bir dille kapatırken "blöf yapıyor" diyenlere de, "81 ilde belediye başkanı adayı çıkarmak konusunda blöf yapmıyoruz" yanıtını verdi.