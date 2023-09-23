“CHP ve İYİ Parti’nin kavgası tam ibretlik”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, CHP'nin il kongresinde yaşanan kavganın ardından şimdi de İyi Parti ile CHP arasında yaşanan İzmir ve koku kavgasını ibretle izlediklerini söyledi. "Bir kez daha görüldü ki, bunlardan İzmir'e hayır gelmez" diyen Bursalı, şöyle konuştu: "Daha seçim sathı mahaline girilmeden bunlar hemen kavgaya tutuştu. Yıllardır milletin karşısına sözde ittifakız diye birlikte çıkıp oy isteyenler öküz ölüp ortaklık bozulunca ilk iş olarak birbirlerine girdiler. Bir taraf sanki burunları koku almıyormuş gibi daha önce duymadığı kokuyu şimdi gündeme getirdi. Diğer taraf ise, ona cevap yetiştirmeye çalışıyor. Tam ibretlik."