PKK’nın sözde asayiş sorumlusu öldürüldü

MİT, PKK/KCKYBŞ'nin sözde Sincar Asayiş Sorumlusu 'Dindar Avesta' kod adlı Halid Reşo Kasım'ı Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Halid Reşo Kasım, PKK/ KCK'nın Sincar yapılanması olan Şengal Savunma Birlikleri'nin (YBŞ) sözde asayiş sorumluluğunu yürütüyordu. Sincar bölgesine sızdırdığı saha ajanları vasıtasıyla Halid Reşo Kasım'ın uzun süren çalışma neticesi bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı.

SİVİLLERİ İNFAZ ETMİŞTİ

Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden Halid Reşo Kasım'ın ayrıca, MİT'in bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı alındı. Halid Reşo Kasım, MİT tarafından tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesi Halid Reşo Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Örgüte eleman da kazandıran Sincar'da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz etti.

İZMIR'DE YAKALANAN DEAŞ'LILAR BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün İzmir'de yakalanan DEAŞ üyesi teröristlerin bombalı eylem hazırlığı yaptıklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova'da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi. Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

5'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bilgisini paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız" dedi.