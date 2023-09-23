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Yörük Türkmen Toyu İzmir'de başladı

HABER MERKEZİ
Yörük Türkmen Toyu İzmir’de başladı
Türkiye'nin 7 bölgesinden ve Türk coğrafyasından katılım sağlanacak Yörük Türkmen Toyu İzmir'de başladı. Çepni Federasyonu ve Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından İzmir'de düzenlenen Yörük Türkmen Toyu, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda başladı. Azerbaycan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Gagauzya gibi Türk cumhuriyetlerinden katılımın sağlandığı kurultay, her yörenin kendi tarihini ve geleneklerini anlatacağı tarihçi ve akademisyenlere de ev sahipliği yapacak. Ayrıca etkinlikte, her yörenin halk dansları, sanatçıları, şairleri, yazarları da kendi kültürlerinden örnekler sergileyecek.
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