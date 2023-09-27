Tayyareden geleceğin teknolojisine

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'dan sonra bugün İzmir'de kapılarını teknoloji meraklılarına açıyor. Çiğli Havalimanı'nda başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek olan etkinliğe 1 milyonun üzerinde katılım bekleniyor. TEKNOFEST öncesi kentteki üniversite öğrencileri ile buluşan ve Ege Üniversitesi'nde 'Fahri Doktora' unvanı alan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı (T3) Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bütün yollar kapalı olsa da senin o yoldan vazgeçmemen gerekli. Baykar'ın hikayesinde de aslında bunun örnekleri var. Ülkemizde silahlı kuvvetlerin kullanacağı terörle mücadelede önemli güç olacak ilk insansız hava aracını, SİHA'sını geliştirdik. Bu hava araçları ülkemizi tam bağımsız ve güçlü kılmak için yapıldı. Hatta bir şehit anasının yüreğine su serpmek için yapıldı. İşte bu anlam ve amacı taşıdığınızda yaptığınız iş değer kazanmaya başlıyor" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'ndaki etkinlikte üniversite öğrencilerine, milli teknoloji hamlesine savunma sanayinde önemli katkılar koyan Baykar'ı, İnsansız Hava Araçlarını (İHA), Silahlı Hava Araçlarını (SİHA) ve TEKNOFEST'i anlattı. TEKNOFEST Marşı'nın söylendiği programda DEÜ Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi'ndeki İnce Film Laboratuvarı'na Selçuk Bayraktar'ın ismi verildi. Bayraktar, daha sonra Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'ndeki 'Milli Teknoloji Hamlesi' söyleşine katıldı. Baykar'daki milli ve insansız hava araçları mücadelesi ve milli teknoloji hamlesi seferberliğinden söz eden Bayraktar, "Havacılık 100 yıl önce doğuyor, Osmanlı'da tayyare cemiyetleri kuruluyor. 1950'lere kadar o atılımlar yok ediliyor. Bir konuya erkenden başlamak, geleceğin teknolojisine bugünden hazır olmak çok önemlidir. Bizim başarımızın temelini de bu oluşturuyor. Şu an dünyadaki en iyi teknolojileri üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİHA VE KIZILELMA BAŞARISI

Kızılelma insansız savaş uçağının önemine işaret eden Bayraktar, Azerbaycan'da SİHA'ların da çok başarılı olduğuna dikkati çekti. Programın sonunda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite senatosu kararı doğrultusunda Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi ve cübbe giydirdi. Bayraktar'da Prof. Dr. Budak'a insansız hava aracı maketini hediye edip, katılımcılarla birlikte cep telefonu ile selfie yaptı.

100'ÜNCÜ YILA YAKIŞACAK

Milli ve özgün insansız hava aracını yaparken bunu doğru bir düsturla yapmanın da işi kıymetli hale getirdiğini vurgulayan Bayraktar, "İzmir'deki TEKNOFEST'i Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde yapacaklarını söyleyerek havacılık tutkusunun, babasının götürdüğü çok ufak bir etkinlik sayesinde doğduğunu ifade etti. Bayraktar, uçaklara özenerek büyüdüğünü belirterek, "Şimdi de robot uçaklar yapıyoruz. İnşallah sizler de gelip orada uçaklara dokunacaksınız ve uzay alanında, teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında insanlığa faydalı nice eserler yetiştireceksiniz" dedi.

ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

1 Ekim'e kadar sürecek festivalde ilk gün ana sahnede "Bilim Şov", Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Sahne Senin", Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" ve Burak Yeter konseri olacak. Katılımcılar gün boyunca "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Ziyaretçiler,Teknofest Bilim Sokağı Atölyeleri ve katılımcı atölyelerinde eğitici faaliyetlerde bulunabilecek. TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarındaki girişimlerin tanıtılacağı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden başarılı öğrencilerin oluşturduğu takımlar "Makeathon" ve "Fikir Maratonu" ile mücadele edecek. Festival boyunca Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 Solotürk, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkımı), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri, Caravan (Paraşüt atlayışları) ile gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunulacak, öğrencilerle ilk uçuş etkinlikleri hayata geçirilecek.