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Haberler Politika "Çarşaf olsaydı İzmir’de durum yarı yarıyaydı"

"Çarşaf olsaydı İzmir’de durum yarı yarıyaydı"

HABER MERKEZİ
Çarşaf olsaydı İzmir’de durum yarı yarıyaydı
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Değişime karşı olanların bulunduğu yerlerde, eğer değişime karşı olanlar biraz çoğunlukta ise blok liste yapıp bütün listeyi değişim karşısında doldurmak istiyorlar. Mesela İzmir buna iyi bir örnek. Çarşaf liste yapılsa yarı yarıya değişimciler yer alacak ama bir fazla oy alan bütün listeye hakim olsun çabası var. Bu da ortamı geriyor" dedi. Özel, kazanması durumunda ittifak potansiyelleri için çaba harcayacağını ifade ederek, "CHP ittifak potansiyelini yitirmiş, kaybetmiş görünüyor. Ben genel başkan olduğum takdirde ve kadrolarımızın parti için iktidara geldiği takdirde ittifak potansiyelimizi geri kazanacağımıza inanıyorum ve bu konuda üstün gayret göstereceğiz" diye konuştu.
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