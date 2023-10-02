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Haberler Politika Ankara’da canlı bomba saldırısı

Ankara’da canlı bomba saldırısı

Teröre göz açtırmayan Emniyet güçleri art arda başarılı operasyonlarını sürdürürken, dün Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaşanan hain girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

FATİH ŞENDİL
Ankara’da canlı bomba saldırısı

Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından ard arda yapılan terör operasyonlarında İnterpol tarafından aranan teröristler teker teker yakalanarak etkisiz hale getirilirken, Ankara'da dün bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaşanan saldırıda teröristlerden biri canlı bomba yeleğiyle kendini imha etti, diğeri ise emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Alçak bir terör saldırısı girişiminde bulunuldu.

'TERÖRİSTLER PKK'LI"

Kahraman polisimiz, onlar araçtan iner inmez müdahalede bulundu. Bir tanesi kendi kendini patlattı, diğeri de vuruldu. Ankaramıza geçmiş olsun diyorum. Yaralı polislerimizin tedavileri devam ediyor, hayati tehlikeleri bulunmuyor" dedi. İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu. Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili ise "Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görevli Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasbedilmiştir. Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, 9 bin 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir roketatar, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, bir AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" denildi.

'TARİHİ ÇOK MANİDAR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir. Terörle mücadelemize her hal ve şartta devam edeceğiz. Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır" dedi.

SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRÜP ARACI GASP ETTİLER

2 teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasp ettikleri öğrenildi. İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasbetti. Araçla Ankara'ya giden teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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