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Bakan Fidan, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

HABER MERKEZİ
Bakan Fidan, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi. Buna göre Erkan Özoral, Bratislava Büyükelçiliği; Burhan Köroğlu, Nuakşot Büyükelçiliği; Ahmet Demirok, Aşkabat Büyükelçiliği; Cem Işık, Minsk Büyükelçiliği; Emrullah İşler, Riyad Büyükelçiliği; Can İncesu, Librevil Büyükelçiliği; Tunca Özçuhadar, Montevideo Büyükelçiliği; Mehmet Küçüksakallı, Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.
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