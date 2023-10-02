CHP’de Kılıçdaroğlu’na karşı isyan büyüyor

CHP İzmir'de kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan ve Genel Başkanlık için adaylığını açıklayan Özgür Özel'e yönelik destek verenlerin sayısı giderek artıyor. En son İzmir Milletvekili Murat Bakan, "CHP'nin değişimden başka şansı yok. Genel Başkan'la birlikte seçimi yöneten kadrolar da değişmeli. Değişimin Özgür Özel'le olması gerektiğini düşünüyorum.

'STRATEJİSİ BAŞARISIZ'

Özgür Özel'in Genel Başkan olması durumunda, aynı Yunanistan'da Aleksis Çipras'un geldiği gibi bir heyecan yakalayabileceğimizi düşünüyorum" dedi. İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve eski İzmir milletvekili Selin Sayek Böke, önceki gün Özgür Özel açıklama yaparken iki yanında oturarak kendisine desteklerini sürdürdüler. Bir diğer İzmir Milletvekili Deniz Yücel de Özgür Özel'in adaylığını açıkladığı canlı yayını hesabından paylaşmıştı. Son olarak bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve genel seçimlerde partiyi yöneten kadroların değişmesi gerektiğini, bu değişimin de TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ile olması gerektiğini kaydetti. Bakan, değişim diyenlerin içinde de değişmesi gerekenler olduğunu anlatarak, "Özgür Özel'in Genel Başkan olması durumunda, aynı Yunanistan'da Çipras'ın geldiği gibi bir heyecan yakalayabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Murat Bakan "Sayın Genel Başkanın, seçime yönelik oluşturduğu stratejinin başarısız olduğunu düşünüyorum. CHP'nin değişimden başka bir şansı olmadığını düşünüyorum. Tüzük değişikliği bir değişim değil. Tüzük değişikliğini tek başına bir değişim olarak değerlendirmek mümkün değil. Elinizde çok iyi bir tüzük, çok iyi bir program olabilir ama o programı uygulayacak anlayışın da değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.