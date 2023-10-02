Meclis resepsiyonunda yerel seçim mesajı

TBMM'NİN yeni yasama yılına başlaması nedeniyle düzenlenen resepsiyon yoğun ilgi gördü. Resepsiyonun önemli gündem maddesi Ankara'daki terör saldırısı oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Polisler, hayatlarını tehlikeye atarak, hiç tereddüt etmeden, daha ilk ateş açılır açılmaz çıkarak karşılık verdiler. Eğer öyle olmasaydı muhtemelen bombanın patladığı yer daha ileride olacak ve çok daha büyük bir hasar ortaya çıkacaktı" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırısına ilişkin çarpıcı bir detay verdi. Güler, "Görünürde bir lav silahı var" dedi. Bir muhabirin "Silah Sovyet yapımı mı?" sorusu üzerine, Güler, "Büyük ihtimalle evet" cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözü hatırlatılan Güler, " O şarkı kulağınızda dursun diyor" değerlendirmesinde bulundu.

29 EKİM İKRAMİYESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda bir ve iç içe olduğunu belirterek, yerel seçimlerde de bu kararlı tutumu devam ettireceklerini söyledi. Bahçeli, Erdoğan ile görüşmelerinde 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilmesi konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlar ile de görüşüyor. İleriki günlerde hayırlara vesile olan bir cevap bulunur" diye konuştu.