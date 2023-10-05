58 terör ini yerle bir edildi

Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki bölgelere üç gün içinde üç büyük hava harekatı gerçekleştirdi. Harekatlarda toplam 58 hedef imha edildi.

YERLİ MÜHİMMATLA

Terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, 3 farklı muharip üsten kalkan savaş uçaklarının sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki hedefleri eş zamanlı vurduğu ve harekatta tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'ların da görev aldığı öğrenildi. Harekatların sonuncusu, dün akşam yapıldı ve 22 hedefin vurulmasıyla imha edilen hedef nokta sayısı 58'e yükseldi. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.