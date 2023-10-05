CHP’de istifa krizi büyüyor

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir İl Kongresinde blok listeyi savunanlara karşı sosyal medyada birtakım paylaşımlar yapan Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Arslan ve Konak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Okan Uslu'nun istifasını istedi. Ancak 2 ismin de istifa talebine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

GÖREVDE ALINACAKLAR

İl Yönetim Kurulu toplantısında da Arslan ve Uslu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevki talep edilmiş, konuya ilişkin komisyon kurulmasına karar verilmişti. Edinilen bilgiye göre 2 isim de istifa etmeyeceğini belirtti. Süreçte CHP Genel Merkezi ile istişare halinde, görevden alma yoluna gidileceği öne sürüldü.